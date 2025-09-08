Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Cantor Silva causa polêmica ao atacar Virginia, Luísa Sonza e Serginho Groisman durante show

Declarações do cantor no Festival Vibrar viralizam nas redes; Silva também fez críticas à indústria musical, Paula Lavigne e agências de marketing

Hannah Franco
fonte

Silva se revolta no palco e dispara contra famosos no Festival Vibrar. (Reprodução/X)

O cantor Silva, de 37 anos, protagonizou um momento polêmico no Festival Vibrar, em Brasília, no último domingo (7/9). Durante sua apresentação, o artista fez críticas diretas à influenciadora Virginia Fonseca, à cantora Luísa Sonza e ao apresentador Serginho Groisman, além de mencionar nomes como o de Paula Lavigne.

Um vídeo com os ataques viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (8/9), gerando repercussão entre fãs e internautas.

No trecho mais viralizado, Silva xingou Virginia Fonseca, associando seu nome à promoção de sites de jogos de azar online, que, segundo ele, afetam negativamente a população mais pobre. “Vai se f****, Virgínia. Garota escrota, mano. A garota era pobre e ficou rica. Agora faz os pobres perderem dinheiro que nem têm”, disparou o cantor.

Durante o show, Luísa Sonza também foi mencionada. Silva ironizou artistas que, segundo ele, contam com apoio financeiro do agronegócio para impulsionar suas carreiras: “Quem está afim de fazer música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Não sou a Luísa Sonza.”

O apresentador Serginho Groisman, da TV Globo, também foi criticado. Silva afirmou que, nas vezes em que foi convidado ao programa Altas Horas, só foi chamado para cantar músicas de outros artistas.

“Continua me chamando só para cantar os outros. Nunca me chama para cantar minha ‘A Cor é Rosa’. Então, assim, não vou. Já deu.”

Silva ainda mencionou a empresária Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso, ao comentar sobre a dificuldade de se manter na indústria musical brasileira sem apoio institucional ou leis de incentivo. “Eu não tenho Paula Lavigne nas minhas costas. Não tenho tia Paula. Não tenho ninguém, nem Lei Rouanet nessa p**** que eu faço.”

Em outro momento, o cantor também falou sobre sua sexualidade, afirmando que é gay e não bissexual, como muitos dizem. “Eu sou gay, não sou bi não. A galera fala que eu sou bi, né? Não, sou gay mesmo.”

Silva ainda criticou a agência Mynd, responsável pela carreira de diversos artistas, incluindo Luísa Sonza, e afirmou que "música virou publicidade".

O cantor terminou o desabafo pedindo mais espaço para música autoral e artistas independentes, citando Gal Costa, João Donato e Tom Zé como referências da arte brasileira.

Até o momento, Virginia Fonseca, Luísa Sonza, Serginho Groisman e Paula Lavigne não se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido.

Assista os vídeos:

.
