Simone Mendes pede desculpas após exibir bandeira do Pará durante show em Manaus: 'falha técnica'

A cantora Simone Mendes pediu desculpa nas redes sociais neste sábado (6/9) após bandeira do Pará ter sido exibida no telão ao som de “Copo de Veneno”, faixa paraense do gênero tecnomelody. O episódio ocorreu na sexta (5/9), no primeiro dia do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025. Segundo ela, a troca da bandeira foi uma “falha técnica”.

“Acabei de chegar no hotel e, no carro, dando uma stalkeada na internet, vejo uma falha da minha técnica no meu show. Colocou a bandeira de outro estado. Eu pego eles ou vocês me ajudam a pegar?”, diz Simone nos stories do Instagram.

Além de pedir desculpas, a artista ressaltou o carinho que tem por Manaus e pela população de lá, sobretudo por ter escolhido a cidade para a gravação do DVD dela.

“Cara, eu só quero pedir desculpas pela falha da técnica. Acho que todo mundo sabe o amor que tenho por Manaus. É uma terra tão preciosa, tão amada, que eu amo tanto. Eu fico triste com o erro da turma. Um dos meus maiores fã-clubes é de Manaus e eu tenho uma paixão por ele e por todo esse povo, que não é de hoje”, acrescenta.

A troca das bandeiras

A data do show coincidiu com o feriado estadual do Amazonas, que celebra a emancipação política e administrativa da província em relação ao Grão-Pará. Simone incluiu no setlist um medley de músicas no ritmo tecnomelody — vertente paraense derivada do tecnobrega —, entre elas o remix de “Copo de Veneno”.

A escolha musical não causou incômodo inicial, mas a projeção da bandeira do Pará no telão, em pleno aniversário da separação histórica entre os dois estados, foi vista como falta de sensibilidade por parte da produção do show.

As reações nas redes sociais não demoraram a aparecer. Vários internautas expressaram desconforto com o ocorrido, considerando o gesto um deslize histórico e cultural.