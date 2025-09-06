Simone Mendes é criticada por exibir bandeira do Pará durante show no festival Sou Manaus 2025

O primeiro dia do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025 foi marcado por um detalhe que gerou polêmica nas redes sociais. Durante a apresentação da cantora Simone Mendes, realizada na noite de sexta-feira (5), a bandeira do Pará foi exibida no telão ao som de “Copo de Veneno”, faixa paraense do gênero tecnomelody. O gesto dividiu opiniões entre o público e provocou críticas de amazonenses.

A data do show coincidiu com o feriado estadual do Amazonas, que celebra a emancipação política e administrativa da província em relação ao Grão-Pará. O desmembramento, oficializado em 5 de setembro de 1850 por decreto do imperador Dom Pedro II, é motivo de orgulho para a população local, que entende o dia como marco de autonomia e identidade regional.

Simone incluiu no setlist um medley de músicas no ritmo tecnomelody — vertente paraense derivada do tecnobrega —, entre elas o remix de “Copo de Veneno”. A escolha musical não causou incômodo inicial, mas a projeção da bandeira do Pará no telão, em pleno aniversário da separação histórica entre os dois estados, foi vista como falta de sensibilidade por parte da produção do show.

Internautas reagem: ‘Um mico’ e ‘cartão amarelo’

As reações nas redes sociais não demoraram a aparecer. Vários internautas expressaram desconforto com o ocorrido, considerando o gesto um deslize histórico e cultural.

“Não mano, em pleno 5 de setembro (separação do Amazonas do Grão-Pará), a Simone Mendes me mete uma bandeira do Pará no Sou MANAUS. Sério, chega”, escreveu uma pessoa.

“Agora um mico a Simone Mendes colocando a bandeira do Pará e rock doido no meio do Sou Manaus Passo a Paço”, postou outra, utilizando a hashtag #SouManausNaAcritica.

Fato gerou repercussão na rede social X (antigo Twitter) (Reprodução / redes sociais)

“Mds será que avisaram pra Simone que ela tava em Manaus? Que diabo de bandeira do Pará é essa, mana? KKKKKKKKKKKKK”, ironizou um usuário.

“Te juro, fiquei com vergonha alheia do que a Simone Mendes fez lá no palco do show em Manaus. Eu tava até achando legal, mas historicamente não foi. Eles estão comemorando a libertação e emancipação do estado deles, e é um dos motivos pra tanto ódio deles por paraenses kkkk”, publicou outro.

Alguns usuários ponderaram que a artista pode ter incluído o tecnomelody como forma de homenagear um gênero que ganhou projeção nacional, mas ainda assim consideraram que a escolha da data e do símbolo foi infeliz.

“Amo a Simone, mas que sem noção. Pôr música e bandeira do estado que um dia o Amazonas se desapropriou? Nada contra o Pará e seu povo, mas a festa era uma comemoração da nossa independência”, disse um internauta.

“Custava nada dar um Google né?”, comentou outro.

“A produção da Simone Mendes não errou, mas causou desconforto. Poderiam ter mais tato e projetar no telão a bandeira do Amazonas e um boi-bumbá. Cartão amarelo!”, ponderou outro perfil.