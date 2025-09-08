Capa Jornal Amazônia
Maraisa se emociona ao rebater críticas após polêmica com fã mirim: 'Sou ser humano'

Estadão Conteúdo

A cantora sertaneja Maraisa usou as redes sociais na madrugada do domingo, 7, para se defender de uma polêmica que tomou grandes proporções na internet. Em vídeos que viralizaram, a artista aparece respondendo de forma breve à mãe de uma fã mirim, o que gerou críticas sobre uma suposta falta de atenção e carinho com o público.

Emocionada, Maraisa negou as acusações e afirmou que as imagens foram manipuladas para distorcer os fatos.

O episódio aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde a dupla Maiara & Maraisa estava hospedada antes de um show na cidade. Segundo o relato da cantora, o vídeo que circula nas redes sociais mostra apenas o momento final do encontro com a criança e sua mãe, já quando ela se dirigia ao carro para seguir para o evento.

"Desci do carro, atendi essas pessoas com o maior amor do mundo, carinho do mundo, com o tempo que eu tinha", explicou a cantora.

Ela também destacou que sua equipe já estava pronta para seguir para o compromisso, o que exigia certa pressa naquele momento. "Respondi muito rápido, mas não foi para desfazer de ninguém", reforçou.

Maraisa chorou durante o desabafo e afirmou que tem sido profundamente afetada pela forma como o vídeo foi interpretado. "Eu sou ser humano... Tem coisa que machuca, principalmente quando tento dar o meu melhor e as pessoas mentem sobre isso", disse.

A cantora também afirmou que há outros registros que comprovam sua versão, incluindo imagens de câmeras de segurança do hotel. De acordo com ela, a própria pessoa que gravou o vídeo viral já pediu para que ele fosse retirado do ar.

Ainda assim, Maraisa demonstrou frustração com a necessidade de provar constantemente suas atitudes: "Eu não acredito que para eu trabalhar em paz, eu tenho que provar as coisas que eu faço."

Ela reconheceu que, em algumas situações, não é possível atender todos os fãs, mas reafirmou que esse não foi o caso em questão.

A artista reiterou que sempre tenta oferecer o melhor ao público e lamentou profundamente a repercussão negativa do episódio.

Palavras-chave

MÚSICA

Maraisa

fã mirim

polêmica
Cultura
