Banda Mastruz com Leite sofre acidente de ônibus a caminho de apresentação no Pará

A banda de forró Mastruz com Leite registrou um incidente com seu ônibus na madrugada de sábado, 9 de maio de 2026, na rodovia BR-226, quando se deslocava ao Pará. Segundo o relato dos integrantes, o veículo saiu da estrada e colidiu contra uma árvore após o motorista tentar desviar de um buraco na pista. O grupo seguia em direção ao município de Brejo Grande do Araguaia, para a realização de um show.

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Em comunicado oficial divulgado após o ocorrido, a equipe informou: “Estamos aqui para tranquilizar todos fãs e amigos. Por volta das 4 da manhã, tivemos um susto com nosso ônibus. Não houve feridos, já estamos seguindo viagem”.

Mesmo com o acidente, a banda conseguiu se apresentar em Brejo Grande do Araguaia e compartilhou imagens da performance em sua conta no Instagram, acompanhadas da mensagem:

"Ao estado do Pará e à cidade de Brejo Grande do Araguaia, todo o nosso agradecimento por esse show incrível! Que prazer estar de volta a essa região maravilhosa. Até a próxima! ❤️🙏🎶".