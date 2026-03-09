Ônibus da equipe de Flay se envolve em acidente após show; motociclista morre

A cantora e ex-BBB Flay usou as redes sociais na noite do último domingo (8) para informar que o ônibus de sua equipe se envolveu em um acidente de trânsito em Condado. Segundo o relato da artista, um motociclista morreu no local após a colisão.

De acordo com a cantora, o acidente ocorreu durante a madrugada, por volta das 3h50, enquanto o veículo seguia viagem após a realização de um show. O ônibus trafegava por uma rodovia nas proximidades do município quando a motocicleta teria invadido a contramão.

“Hoje vivemos um momento extremamente difícil e doloroso. Na madrugada de hoje, por volta das 3h50, o ônibus da minha equipe se envolveu em um acidente na rodovia, nas proximidades de Condado, em Pernambuco, enquanto seguia viagem após um show”, relatou.

Ainda segundo o comunicado publicado pela artista, a motocicleta trafegava em sentido contrário ao veículo da equipe.

“Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência”, detalhou.

Flay também informou que, conforme o registro da ocorrência, o condutor da moto estava sem capacete no momento do acidente. “Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos”, acrescentou.

“Nossa equipe sofreu alguns ferimentos leves, mas todos estão bem, embora muito abalados física e emocionalmente com o ocorrido. Pedimos compreensão e respeito neste momento tão delicado, principalmente à família que enfrenta esse momento difícil”, afirmou nos Stories.

No mesmo comunicado, a artista informou ainda que o motorista do ônibus e testemunhas permaneceram no local durante o atendimento da ocorrência e colaboraram com as autoridades responsáveis pela apuração do caso.