Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ônibus da equipe de Flay se envolve em acidente após show; motociclista morre

Ela informou que a vítima trafegava em sentido contrário ao veículo da equipe

O Liberal
fonte

Ex-BBB Flay (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora e ex-BBB Flay usou as redes sociais na noite do último domingo (8) para informar que o ônibus de sua equipe se envolveu em um acidente de trânsito em Condado. Segundo o relato da artista, um motociclista morreu no local após a colisão.

VEJA MAIS

image Flay diz que foi convidada para o BBB 26, mas teve participação cancelada após notícia vazar
Ex-bbb usou seu perfil nas redes sociais para desabafar após frustração

image Ex-BBB Flay reclama do uso do transporte público e vida de estudante em Londres: 'Preguiça'
Influenciadora passou um mês no Reino Unido para estudar.

De acordo com a cantora, o acidente ocorreu durante a madrugada, por volta das 3h50, enquanto o veículo seguia viagem após a realização de um show. O ônibus trafegava por uma rodovia nas proximidades do município quando a motocicleta teria invadido a contramão.

“Hoje vivemos um momento extremamente difícil e doloroso. Na madrugada de hoje, por volta das 3h50, o ônibus da minha equipe se envolveu em um acidente na rodovia, nas proximidades de Condado, em Pernambuco, enquanto seguia viagem após um show”, relatou.

Ainda segundo o comunicado publicado pela artista, a motocicleta trafegava em sentido contrário ao veículo da equipe.

“Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência”, detalhou.

Flay também informou que, conforme o registro da ocorrência, o condutor da moto estava sem capacete no momento do acidente. “Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos”, acrescentou.

“Nossa equipe sofreu alguns ferimentos leves, mas todos estão bem, embora muito abalados física e emocionalmente com o ocorrido. Pedimos compreensão e respeito neste momento tão delicado, principalmente à família que enfrenta esse momento difícil”, afirmou nos Stories.

No mesmo comunicado, a artista informou ainda que o motorista do ônibus e testemunhas permaneceram no local durante o atendimento da ocorrência e colaboraram com as autoridades responsáveis pela apuração do caso.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

flayslane

cultura

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POSICIONAMENTO

Após polêmica com Erika Hilton, SBT diz que falas de Ratinho 'não refletem posição da emissora'

Emissora publicou nesta quinta-feira (12) uma nota repudiando as falas transfóbicas do apresentador

12.03.26 14h39

ALÔ, PAPAI! ALÔ, MAMÃE!

Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

Nas redes sociais, atriz mostrou a brincadeira com ovos e trigo para celebrar a conquista do filho

12.03.26 13h39

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

bbb 26

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

12.03.26 23h54

Confira!

Novela turca ‘Coração Ferido’: saiba qual é a história e onde assistir

A novela turca “Coração Ferido” (ou Kalp Yarası) é uma das mais pesquisadas por fãs brasileiros de dizis

18.01.25 16h00

FAMOSOS

Pai de Melody mostra como ficou carro após ataque de ex-namorada

Karen Martins, ex-companheira de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, arranhou e quebrou partes do automóvel de luxo

11.03.26 19h17

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda