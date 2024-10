Ex-BBB Flay reclama do uso do transporte público e vida de estudante em Londres: 'Preguiça'

A ex-BBB Flay está de volta ao Brasil depois de passar um mês sofrendo 'perrengues estudantis' em Londres, no Reino Unido. A cantora falou sobre a dificuldade de ficar longe do filho, Bernando, de 6 anos. Em entrevista à Quem, ela ainda falou explicou algumas situações que viveu fora do país.

Apesar de algumas regalias, Flay disse que o intercâmbio não teve o mesmo 'glamour' de uma viagem a passeio. Ela estudava em dois períodos e conta que tinha pouco tempo para si. Além disso, a ex-BBB revela que nunca havia andado de metrô na vida e admitiu que o cansaço do ir e vir no transporte público foram uma das partes mais tensas do período que passou longe de casa.

"O rolê da vida de estudante me deu um pouquinho de preguiça. Eu fiquei bem chateada. Eu já estou em que fase da minha vida, para voltar a pegar o busão todo dia? Nos primeiros dias, lindo, que lindo, depois começou a incomodar. Eu olhei para minha amiga e falei: 'Amiga, a gente realmente precisa estar passando por isso?'. Não ter esse controle é punk. Eu não tinha tempo para trabalhar. Não sou herdeira, então foi uma escolha que pesou bastante. Acho que foi o perrengue, não teve perrengue maior", admite.

Durante a sua viagem, Flay compartilhou alguns momentos cantando pelas ruas de Londres.