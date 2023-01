Ex-BBB Flay não curte especulação de nomes para reality e deixa conselho: “atrapalha a entrada”

Ainda nem começou o "Big Brother Brasil 2023" e muitos internautas iniciaram as sondagens - sem freio - dos possíveis nomes cotados para entrar no reality mais famoso do país. Mas apesar do agito, a ex-BBB Flay não curtiu essas especulações e usou as redes sociais para dizer o que pensa sobre, nesta segunda-feira (2).

De acordo com a cantora de funk, a forma e a frequência com que o nome de uma pessoa surge nos meios podem atrapalhar o processo de escolha ou efetivação do contrato. “Torçam pela pessoa em off para não atrapalhar”, disse a morena. Veja:

“Boa tarde, uma dica que todo mundo deveria saber! Se vocês querem MUITO uma pessoa no Big Brother, PAREM de ficar postando o tempo todo que ela estará lá porque isso atrapalha a entrada dela! Muita gente já deixou de entrar por isso. Torçam pela pessoa em off para não atrapalhar”, postou Flay

VEJA MAIS

Não há informações oficiais sobre a lista de participantes da 23ª edição do "BBB". Mas o diretor, Boninho, já chegou a comentar que nesta edição o programa vai contar com atrizes e atores, músicos, influenciadores e esportistas.