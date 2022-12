Ex-BBB Gizelly Bicalho é arremessada de carro ao sofrer acidente na estrada

A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho sofreu um acidente de carro na manhã desta quinta-feira, 29. As imagens do acidente são fortíssimas e deixaram os internautas super preocupados com o estado de saúde da advogada.

Foi a própria Gizelly que contou nas redes sociais como tudo ocorreu. Ela disse que foi arremessada do carro junto com os demais passageiros.

“Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai!! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado. Estrada do prado para itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bemmm devagar, mass quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com esse caminho no nosso fundo que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas NGM me feriu”, escreveu a ex-BBB.

Gizele estava indo para a cidade de Itamaraju, no sul da Bahia, quando sofreu o acidente.

Muitos fãs e seguidores se manifestaram sobre o ocorrido.