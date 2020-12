Ex-BBB Gizelly diz passar por 'momentos de trevas' após diagnóstico de depressão

A participante da edição 2020 do Big Brother Brasil, Gizelly Bicalho, foi às redes sociais para desabafar sobre uma situação delicada pela qual está passando. No Twitter, ela contou que sofre de ansiedade desde outubro e que foi diagnosticada, novamente, com depressão na última semana.

"Nos últimos dias eu vivi momentos de trevas", escreveu. "Estou tomando meus remédios e com as pessoas que amo sempre comigo. Não contei para ninguém, mas ‘tô’ aqui todo dia forte, firme".

Gizelly cita ainda o apoio de Marcela McGowan, que foi confinada junto com ela no Big Brother Brasil. As duas se tornaram amigas no reality e a amizade seguiu fora da casa.

"Todos os dias Marcelinha quer saber como estou, se preocupa comigo, me liga e não solta minha mão... Te amo, minha sereia. A nossa amizade pode não agradar a toda população, mas eu queria tanto a compreensão de toda a população", desabafou ainda Gizelly.

Nos comentários, os seguidores desejaram força para a ex-BBB. "Gi, amamos você. Queremos ver você com saúde", escreveu uma fã. "Não esqueça que isso também passa", disse outra.