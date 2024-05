Flay exibe barriga definida após lipo LAD e impressiona seguidores: 'Impecável'

A cantora Flay, que participou do Big Brother Brasil 20, deixou seus seguidores impressionados nesta segunda-feira (20) ao compartilhar fotos em que exibe sua barriga definida. Nas imagens, a artista aparece com uma lingerie preta e uma calça jeans desabotoada, ostentando um abdômen tanquinho e curvas impecáveis.

"Hello, baby?", escreveu Flay na legenda da publicação, que rapidamente rendeu diversos elogios nos comentários. "Que linda", disse a ex-Fazenda Mileide Mihaile. "Impecável", declarou outra seguidora. "A lipo LAD perfeita existe", observou mais uma. "Como pode ser tão perfeita?", questionou outra fã.

A artista realizou a lipo LAD, um procedimento estético popular entre as celebridades, em 2020. Desde então, a ex-BBB não perde a oportunidade de mostrar o resultado nas redes sociais. "Shape de quem treina há anos. E olha que isso não está nem perto do resultado final porque tem poucos dias", comentou na época do procedimento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)