Grande Rio abre seletiva no Pará em busca de samba enredo do carnaval 2025

A escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, atual campeã do carnaval carioca, anunciou em maio deste ano o enredo “Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas dos carimbós” que homenageará a cultura do Pará no próximo carnaval. Agora, o “Concurso de Samba-enredo do G.R.E.S Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval de 2025” realizará seletivas no estado. As inscrições seguem abertas até às 18h do dia 26 de agosto, exclusivamente na sede da ESA, mas é importante se atentar ao regulamento.

Além da Grande Rio, a seleção é promovida pelas Escolas de Samba Associadas (ESA) e a Secretaria de Cultura do Estado do Pará (Secult), responsável por definir horário e local da seletiva, prevista para o dia 7 de setembro. Os dois sambas paraenses escolhidos seguirão na semifinal junto ao do Rio de Janeiro para serem gravados pelo intérprete oficial da escola, Evandro Malandro, e terão a chance de se tornar o samba oficial de 2025.

Segundo o regulamento podem participar compositores com domicílio no Pará e indicados por uma das 9 escolas de samba do grupo especial de Belém, vinculadas a ESA. Cada escola terá direito a submeter apenas um samba-enredo, assinado por no máximo 5 compositores, mas, sem a possibilidade de participação especial. Sendo essencial, que o samba-enredo seja de composição inédita.

No ato da inscrição, de acordo com o edital, devem ser entregue 5 pen-drives com a gravação no formato de MP3. Em resposta à reportagem de O Liberal, o Diretor de Carnaval da Acadêmicos da Grande Rio, Thiago Monteiro, esclareceu aspectos relevantes da participação na seletiva.

“Os compositores vão entregar para a gente o samba em áudio. O samba tem que ser necessariamente com um cantor do Pará como voz. Vai ter que ter percussão paraense também. É evidente que é uma gravação de samba normal, mas ela vai ser feita num estúdio de Belém, sob a supervisão da ESA, com cantores de Belém”, explica.

Além de voz, percussão e harmonia, a letra do samba precisa ser entregue no formato A4, com os respectivos créditos dos integrantes da parceria. A gravação e a produção do material é de responsabilidade da escola concorrente em conjunto com a ESA, sendo obrigatório que os cantores participantes possuam moradia no estado. A última etapa das seletivas está prevista para os dias 24 e 28 de setembro de 2025.

Recado da Grande Rio

Quando questionado sobre o que é essencial de não ficar de fora a respeito dos sambas paraenses concorrentes, o diretor de carnaval destaca. “Quanto ao samba, em si, o que não pode faltar no samba é esse molho paraense. Esse molho dos autores de Belém, das escolas de Belém, de quem vive essa realidade. É isso que a gente espera dos sambas que são oriundos de Belém”, enfatiza Thiago.

Quando e como?

Sobre o passo a passo das seleções e gravações, Thiago Monteiro destrincha como se darão as escolhas e o que os compositores devem aguardar. “A partir do momento que os dois sambas forem escolhidos no dia 7 de setembro, no Pará, automaticamente eles se incorporaram às regras da disputa de samba da Grande Rio, no Rio de Janeiro. E, essa semifinal será feita numa terça-feira, dia 24 de setembro, na quadra da escola, no Rio. Nesse dia as obras podem ser apresentadas por cantores de qualquer lugar do país, menos cantores do Grupo Especial, do Rio de Janeiro”.

Para o diretor é importante ressaltar o objetivo da seletiva. “Buscamos o melhor samba pra nossa escola, que pode vir do Pará ou do Rio. Vamos escolher a obra que represente melhor o enredo para fazermos um excelente desfile em busca da vitória”.

Calendário

Inscrição - (26/6)

Seletiva - (7/9)

Semifinal no Rio de Janeiro - (24/9)

Final de samba-enredo - (28/9)