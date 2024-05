Grande Rio divulga cartaz do enredo de 2025 com letras produzidas por artista paraense

A Grande Rio divulgou neste sábado (25), em uma rede social, o cartaz oficial do enredo do próximo ano. Com os dizeres “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nos cantos do carimbó”, a arte utiliza a tipografia que é utilizada nas embarcações paraenses. Em 2025, o Pará será o grande homenageado pela escola, que foi o terceiro lugar no carnaval carioca deste ano.

O paraense Luís Junior - referência no ofício de abridor de letras - foi responsável por desenvolver um alfabeto inteiro para a Grande Rio. De acordo com a publicação feita pela escola, a arte tem como objetivo valorizar a tipografia vernacular dos barcos da região amazônica.

“Graças ao diálogo com a idealizadora do projeto ‘Letras que flutuam’, da designer Fernanda Martins, a Grande Rio fez parcerias com os ‘Abridores de Letras’, artistas que se dedicam à pintura de embarcações em diferentes localidades do Pará”, diz a publicação.

Ainda de acordo com a escola, o cartaz foi produzido pela artista visual Mavi Maia, que pintou os animais de poder que representam as princesas e os demais elementos composicionais.

“Mavi reinterpretou, ainda, o escudo da escola, unindo aos animais as flores, os frutos e as folhas da Samaúma, que é considerada a “árvore da vida” da Amazônia. Os animais também foram pintados em um barco pelos artistas Alessandro Abreu e Odir Lima. O barco navegou pelo rio Paracauari, levando o nosso pavilhão para dentro da floresta”, completa o texto publicado.

Nas redes sociais o público elogiou a ilustração e a escolha da cultura paraense por um dos grupos mais tradicionais do carnaval carioca. “Como é gratificante ver o nosso Pará sendo homenageado dessa forma”, disse um internauta.

“Coisa boa. Um cartaz com arte real, artistas de verdade, em meio a um mar de inteligência artificial. Golaço”, comentou outro.