Ex-BBB Flay é capa de revista sobre procedimentos estéticos e revela todos que fez após a fama

A cantora paraibana, Flayslane, que participou do BBB 20, está bem diferente desde que entrou no reality e alcançou um novo patamar de fama. Flay, de 27 anos, lançou 3 hits desde sua saída do reality e mudou bastante seu visual.

A ex-BBB exibe todo o seu novo shape na capa da revista “Plástica & forma”, que detalha todos os procedimentos estéticos que ela fez após ficar famosa. A paraibana recorreu a uma rinoplastia para dar uma empinada no nariz; fez uma lipo lad, que a ajudou a perder mais de cinco quilos; além da famosa harmonização facial, aumentando o queixo, marcando a mandíbula.

Antes de participar do “BBB 20”, Flay já tinha colocado silicone nos seios e feito bichectomia.