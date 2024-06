Fãs enfrentam chuva e aguardam ansiosos por shows de Xand Avião e Joelma no ‘Parárraiá’

A expectativa e a emoção são os sentimentos que definem o público que decidiu prestigiar os shows do último dia do “Parárraiá - São João da Amazônia”, festival junino promovido pelo Governo do Estado, no Estacionamento do Mangueirão, na noite deste domingo (16/06). O evento começou a partir das 18h e já atrai um número relevante de espectadores que chegam a todo momento mesmo sob chuvisco.

A estudante de psicologia, Caroline Neves, é uma delas. Ela esteve presente em todos os dias do “Parárraiá” e afirmou à reportagem do Grupo Liberal que estava ansiosa pelo show do cantor Xand Avião. Ainda não há um horário específico para o artista subir ao palco.

"Foi incrível! Eu adorei todos os shows. A gente passou sufoco para estar aqui, hoje estou no camarote, mas eu estava do outro lado. Muita gente, foi um evento muito grande. Estou esperando pelo show do Xand", compartilhou Caroline, entusiasmada com a experiência vivida no evento.

Caroline também aproveitou a oportunidade para trazer as familiares que são ainda mais fãs do que ela de Xand.

Flávio Brito, outro espectador entusiasmado com o festival, chegou cedo ao evento com o objetivo claro: ficar na grade para assistir de perto ao show da cantora Joelma.

Flávio Brito chegou cedo para pegar um lugar próximo à grade para assistir o show de sua ídola, a cantora Joelma (Thaís Neves / Especial O Liberal)

"Tá tudo. Nós enfrentamos sol, chuva, enfrentamos o povão para ver a Joelma, com muito amor e muito carinho. É a diva", disse Flávio, destacando o carinho do público pela artista.