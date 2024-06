Parárraiá: última noite vai ter Xand Avião, Joelma, João Gomes, Pinduca e Carabao em Belém(PA)

Nos últimos três dias, ou seja, na quinta-feira (13), na sexta (14) e no sábado (15), o público da Grande Belém (PA) respirou a vibração do "Parárraiá - São João da Amazônia", na área do Estacionamento do Mangueirão, na rodovia Augusto Montenegro. E neste domingo (16), último dia do evento promovido pelo Governo do Estado, não vai ser diferente. Isso porque a animação da plateia será garantida por nada mais nada menos que sete atrações: o cantor Xand Avião, a cantora Joelma, o cantor João Gomes, o rei do Carimbó, Pinduca, e e aparelhagem Carabao, além das quadrilhas juninas "Paraíso Junino" e "Tradição Junina". Tudo isso a partir das 18h e com acesso gratuito ao público. Venda de camarotes - site: www.brasilticket.combr .

"Sinceramente, eu espero que essa seja uma das maiores festas de São João que nós vamos ter no nosso Pará. É uma festa que eu acho uma das mais lindas, com as roupas coloridas, as comidas. Ai, tudo, gente! É maravilhoso!", declara Joelma, já no clima para fazer todo mundo dançar na noite deste domingo (16).

"A minha expectativa é de grande alegria, muita felicidade. Porque é assim: quando eu cheguei no Nordeste, era uma das coisas que mais me impressionava, as grandes festas de São João que tem por lá. E, agora, nós vamos ter no nosso Pará. Oh, que coisa maravilhosa! Estou muito feliz!", completa a diva Joelma.

Agitação

A agitação do Parárraiá começou na última quinta-feira (13), Dia de Santo Antônio, quando cerca de 100 mil pessoas tomaram conta do Estacionamento do Mangueirão, em Belém (PA). Na primeira noite do evento, quem comandou a festa ou "festança" foram os artistas Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Os Reis das Marcantes e a aparelhagem Super Pop. As quadrilhas juninas "Amor de Mensageiro" e "Encanto da Juventude" deram um show de dança contagiando a plateia.

E a animação da plateia não é para menos. Muita gente se esbaldou de dançar aproveitando os estilos do forró, sertanejo, brega, tecnobrega, carimbó e outros. Afinal, é a primeira edição do Parárraiá e ninguém vai querer ficar de fora da festa. Festa essa que teve confirmado para a sexta-feira (14): Wesley Safadão, Hugo e Guilherme e Matheus Fernandes, Fruto Sensual, Crocodilo e as quadrilhas juninas "Mocidade Junina" e "Sedução Ranchista". Para o sábado (15), foram confirmados para subir ao palco: Nattan, Manu Batidão, Dennis DJ, Xeiro Verde, Príncipe Negro e as quadrilhas juninas "Rainha da Juventude" e "Balão de Ouro".

Para guardar no coração

E neste domingo, a festa vai continuar em grande estilo. O público vai conferir toda a vibração e talento do cantor Xand Avião, que marcou época com a banda Aviões do Forró e tem todo um trabalho solo conhecido em todo o Brasil. Outro nome que mexe com os paraenses é o cantor João Gomes, um dos expoentes do piseiro. Só essas duas atrações já garantem aquela dança coladinha dos casais pelo salão do Estacionamento do Mangueirão.

No entanto, ainda vai ter mais. O Rei do Carimbó, Pinduca, dispensa apresentações. Há décadas, ele garante a festa com esse e outros ritmos amazônicos dentro e fora do Pará. Portanto, é energia garantida. Outra atração é a aparelhagem Carabao, com toda a versatilidade da música paraense, capaz de atrair multidões ao longo do ano todo.

Um nome muito aguardado pelo público para a noite de hoje (16), sem dúvida, é a cantora Joelma. Quando se fala que essa artista está em Belém (PA), em meio a uma agenda de shows nacionais e internacionais, as pessoas querem logo saber se ela fará alguma apresentação na "Cidade das Mangueiras". Então, chegou a oportunidade. Embalada pelo hit "Voando pro Pará", Joelma fará uma apresentação especial para a plateia do Parárraiá, neste domingo. E quem conhece o trabalho dessa artista sabe que um show dela, como se diz no Pará para algo verdadeiro, "é valendo!", ou seja, é para curtir mesmo.

Além desses nomes de peso, a última noite do Parárriá vai ter a exibição de dois grupos de quadrilha junina: "Paraiso Junino" e Tradição Junina". Ao longo da programação do evento, esses grupos tiveram espaço garantido, como forma de valorizar essa tradição tão forte na Grande Belém e em outras regiões do Pará. Com suas indumentárias coloridas, performance no palco e, sobretudo, alegria contagiante, as quadrilhas juninas enaltecem o grande baile popular do Parárraiá.

O palco destinado aos artistas da programação reúne a água, ar, terra e fogo, elementos da natureza, em uma homenagem à Floresta Amazônica na Cidade de Belém que receberá em 2025 a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30). Outra atração no Parárraiá é o espaço gastronômico com um perfil da culinária típica paraense, com o enfoque de chefs para os sabores do São João da Amazônia, além da Feira de Economia Criativa e outros atrativos para o público.

Confira a programação do "Parárraiá - São João da Amazônia" neste domingo (16):

- Xand Avião, Joelma, João Gomes, Pinduca e Carabao

- Quadrilhas juninas "Paraíso Junino" e "Tradição Junina"

Local: Estacionamento do Mangueirão, na rodovia Augusto Montenegro, em Belém.

Horário: a partir das 18h