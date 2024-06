Parárraiá: Mari Fernandez encerra participações nacionais com chave de ouro

A cantora Mari Fernandez foi a última das atrações nacionais a se apresentar no primeiro dia de festividade do Parárraiá, o evento junino que reuniu cerca de 100 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão. Contudo, não faltou energia para a artista, que entregou um show com um repertório impecável, mesclando os novos e os antigos sucessos que fazem parte de sua carreira.

VEJA MAIS

Mari começou a se apresentar por volta das 02h da manhã e agitou o público, que permaneceu até às 04h para acompanhar a apresentação completa. Em uma entrevista, a artista contou um pouco sobre como se sentia em relação a participar do evento e enfatizou o carinho do povo belenense com ela.

“Eu estou muito feliz, né ? Sempre que eu venho aqui em Belém, eu recebo muito o carinho da galera. Vir no São João, neste evento, é muito importante porque foi nessa mesma época, lá em 2022, que as coisas começaram a dar certo”, disse Mari Fernandez.

A cantora também falou sobre sua experiência, ao se apresentar no Grill Mix, momentos antes subir no palco do Parárraiá.

“Foi sensacional, que pancada de experiência ! Foi uma ideia após ser recebida com muito carinho na última vez em que eu estive aqui. Quando descobri que ia voltar para o São João, eu tive que preparar algo especial para esse povo, então resolvi trazer o meu projeto 'Mari no Barzinho', para galera poder curtir e aproveitar”, enfatizou.

Após a apresentação da cantora, o show não parou e continuou até o sol raiar com a apresentação do Super Pop. O festival Parárraiá segue até o dia 16 de junho, com uma programação recheada de shows. Entre as atrações confirmadas estão Wesley Safadão, Joelma, Xand Avião, Manuh Batidão, Nattan e João Gomes. A entrada é gratuita para todos os dias do evento.