Luan Santana encanta multidão no Parárraiá e marca abertura do festival junino em Belém

O gigante da música sertaneja, Luan Santana, foi a grande estrela da noite de quinta-feira (13) no Parárraiá, festival junino que estreou com sucesso no estacionamento do estádio do Mangueirão, em Belém. O evento, que celebra a tradição cultural do São João paraense, reuniu cerca de 100 mil pessoas em sua noite de abertura.

Com um show eletrizante e cheio de energia, Luan levou o público ao delírio, cantando seus maiores sucessos. O cantor, que já havia se apresentado em Belém no ano passado, foi recebido com enorme entusiasmo pelos fãs paraenses, que lotaram a grade do evento desde as primeiras horas da noite.

A noite no Parárraiá foi marcada por uma grande diversidade musical, com apresentações para todos os gostos. A festa começou com a quadrilha junina "Amor de Mensageiro Encanto da Juventude", seguida pelo grupo Rei das Marcantes, com a banda AR-15. O cantor Henry Freitas, conhecido pelo hit "Tem Café", também fez a sua participação, homenageando a cantora Joelma. O evento terminou com o show da sertaneja Mari Fernandez.

Mas sem dúvida, o grande destaque da noite foi Luan Santana. O cantor subiu ao palco por volta da 1h da manhã, usando sua icônica coroa, símbolo da turnê "Luan City". O público explodiu em aplausos e cantou junto com o ídolo todos os seus hits.

Luan presenteou os fãs com um show completo, que percorreu sua carreira desde os primeiros álbuns, incluindo a música "Meteoro", até os mais recentes lançamentos. A apresentação iniciou com "Deus é Muito Bom" e o hit "Morena". Para fechar a setlist da noite, o sertanejo encerrou com "Tudo Que Você Quiser", que foi acompanhado em coro pelo público.

Com sua energia contagiante, o cantor deixou um gostinho de quero mais para os fãs paraenses, que já esperam ansiosamente por sua volta a Belém. O festival Parárraiá segue até o dia 16 de junho, com uma programação recheada de shows. Entre as atrações confirmadas estão Wesley Safadão, Joelma, Xand Avião, Manuh Batidão, Nattan e João Gomes. A entrada é gratuita para todos os dias do evento.

Confira a programação completa:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)