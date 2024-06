Henry Freitas usa camisa com rosto de Joelma durante show no Parárraiá

O cantor Henry Freitas, a primeira atração nacional do 'Parárraiá' nesta quinta-feira (13), chamou atenção do público presente no evento ao surgir trajando uma camisa estampada com a imagem da cantora Joelma.

O cantor fez questão de se subir no palco usando a camisa em homenagem à artista paraense, que também trazia uma bandeira do Pará e as palavras: ‘Joelma Calypso’.

Em entrevista, o cantor afirmou que sempre teve vontade de se apresentar no Pará (Foto: Thaís Neves)

A homenagem à cantora, considerada uma das maiores artistas do Norte do país, reforça a admiração e carinho que Henry Freitas tem pelo Pará. Em entrevista concedida antes de entrar no palco, ele afirmou que sempre teve vontade de se apresentar para o público paraense.

“Estar aqui no Pará é sempre uma honra. Eu tinha muita vontade de fazer show nesse lado do país, a galera aqui é muito calorosa, sempre que a gente vem para cá é recebido com um carinho enorme, então tenho certeza que hoje, aqui, não tem só pessoas de Belém, mas das cidades próximas, e a gente vai se divertir muito”.