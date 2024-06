VÍDEO: Parárraiá arrasta 100 mil pessoas na primeira noite de shows no Mangueirão

A tradição cultural das festas de São João, que dominam o Pará neste mês de junho, ganhou um evento só seu para celebrar a sua identidade amazônica. Trata-se do ‘Parárraiá’, uma programação diversa e gratuita que foi inaugurada na noite desta quinta-feira (13) e levou 100 mil pessoas para o estacionamento do estádio do Mangueirão, em Belém.

Primeira noite de Parárraiá mobiliza multidão em Belém Thaís Neves/O Liberal Thaís Neves/O Liberal Thaís Neves/O Liberal Bruno Cruz/Agência Pará Bruno Cruz/Agência Pará Bruno Cruz/Agência Pará Cláudio Pinheiro/O Liberal Cláudio Pinheiro/O Liberal Cláudio Pinheiro/O Liberal Cláudio Pinheiro/O Liberal

O evento começou às 18h e a animação da noite foi iniciada com a apresentação da banda AR-15, grupo de tecnomelody que cantou os seus maiores sucessos para a multidão. O público presente rapidamente tomou conta das proximidades do palco para curtir de perto as diversas atrações que ainda viriam.

(Foto: Thaís Neves)

A primeira atração nacional, que trouxe a energia contagiante do forró em suas músicas, foi o cantor Henry Freitas. Em sua terceira vez na cidade, o cantor não escondeu sua alegria e empolgação para se apresentar no evento. Vestindo uma camisa com uma imagem estampada da cantora Joelma, o artista contou que tem um carinho especial por Belém.

“Muito feliz de estar aqui em Belém, é a minha terceira vinda para cá, a primeira vez assim, aberta para todo o público. Eu tenho um carinho muito especial pelo Pará inteiro e estar aqui, na 1ª edição do Parárraiá, me deixa feliz. Agradecer as quase 100 mil pessoas que estão aí hoje para curtir a gente, curtir o Luan Santana, curtir a Mari (Mari Fernadez), tenho certeza que vai ser uma noite muito especial hoje”, disse o cantor.

O cantor Henry Freitas foi a primeira atração nacional da quinta-feira (Foto: Thaís Neves)

Após o show de Henry Freitas, foi a vez de Luan Santana tomar conta do palco do Parárraiá. O cantor sertanejo certamente foi uma das atrações mais aguardadas do evento e levou milhares de fãs à loucura com a sua apresentação.

Quem curtiu cada momento desta noite especial foi a professora universitária Márcia Simone. Deficiente auditiva, ela ficou emocionada em poder apreciar a programação, graças aos sistemas de acessibilidade integrados no ambiente.

As fãs de Luan Santana disputaram o lugar mais próximo do palco para ficar perto do ídolo (Foto: Thaís Neves)

“Essa é a primeira vez que eu venho em um show desse tipo, tô muito emocionada, tô achando muito lindo o ambiente. É muito importante para mim que tenha acessibilidade, eu percebi que tem intérprete de libras, então tô aproveitando esse momento para sentir todas as experiências do show, todo estímulo que a acessibilidade adequada pode proporcionar”, destacou a professora.

Além das atrações musicais e de quadrilhas juninas que se apresentaram no espaço, o evento também ofereceu ao público workshops sobre gestão financeira e investimentos, além de um espaço gastronômico com comidas típicas que não podem faltar em uma festa junina. O Parárraiá também abriu espaço para a Feira de Economia Criativa, um local onde 20 empreendimentos diversos puderam expor suas atividades.

O governador do Pará, Helder Barbalho, esteve presente no evento e salientou a importância da valorização da cultura através de um São João destinado aos paraenses.

“A força da cultura junina, a força do nortista, e a relação afetiva com o nordestino, a força da nossa cultura podendo ter aqui atrações locais, nacionais, a apresentação das quadrilhas juninas, das nossas aparelhagens, os nossos cantores e trazendo as maiores atrações do Brasil para consolidar o maior São João da Amazônia”, afirmou o governador.

O Parárraiá é promovido pelo governo do Estado e vai até o próximo domingo (16) com diversas atrações nacionais gratuitas. A festa começa sempre às 18h no estacionamento do Mangueirão.