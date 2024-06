VÍDEO: Pinduca leva carimbó ao palco do ‘Parárraiá' e defende a valorização dos artistas locais

O último dia do “Parárraiá - São João da Amazônia”, evento promovido pelo Governo do Estado, na área do Estacionamento do Mangueirão, localizado na rodovia Augusto Montenegro, já começou! Neste domingo (16/06), a abertura da noite de shows ficou por conta do DJ Assayag, que deu início à animação do público. Logo em seguida, o destaque será o Rei do Carimbó, Pinduca, que trará toda a energia dos ritmos amazônicos para o palco, prometendo animar os espectadores, colocando todos para dançar. O festival começou por volta das 18h.

Antes de entrar no palco, o artista paraense recebeu o Grupo Liberal no camarim e falou sobre a importância de valorizar os artistas locais. Com uma carreira de mais de quatro décadas e mais de 30 discos gravados, Pinduca destacou a necessidade de maior reconhecimento para os artistas da região.

“Eu sempre tenho falado que aqui nós temos o nosso produto, mas falta valorizar o nosso produto. Nós temos artistas, cantores e cantoras de primeira qualidade, mas falta valorizar mais um pouco”, afirmou o cantor de carimbó.

Pinduca expressou satisfação com a oportunidade de participar e abrir as apresentações da noite do último “Parárraiá” e com o esforço para promover os talentos locais. Vale ressaltar, que em todos os quatro dias de apresentações ao menos dois artistas paraenses animavam o público em casa dia. Pelo Estacionamento do Mangueirão, já passaram nomes Valéria Paiva com a banda Fruto Sensual, Hellen Patrícia com a banda Xeiro Verde, Os Reis das Marcantes, a aparelhagem Super Pop e Crocodillo e muito mais.

"E quando há essa oportunidade de valorizar, a gente fica feliz e contente com o autor da ideia de valorizar a ideia do artista paraense”, declarou o artista.

Sobre sua expectativa para o show, Pinduca mostrou-se otimista e animado. "A minha expectativa é boa. Da minha parte, eu vou mostrar o show que faço no Brasil e fora do país. Eu faço show na Alemanha, em Paris, nos Estados Unidos, e em todo canto eu faço show, esse show que eu vou fazer. Se quiserem dançar no show, a hora é essa”, afirmou.

Logo mais, vão se apresentar Xand Avião, João Gomes, a cantora Joelma e aparelhagem Carabao. Além dos shows musicais, a última noite do 'Parárraiá' também contou com as apresentações dos grupos de quadrilha junina "Paraiso Junino" e "Tradição Junina", que vão encantar o público com suas coreografias e trajes típicos.