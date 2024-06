Morre Hiram Kasten aos 71 anos, ator de ‘Seinfeld’ e ‘Eu, a Patroa e as Crianças’

O ator e comediante Hiram Kasten morreu aos 71 anos no último domingo (16). Conhecido por seus papéis em séries de comédia como "Seinfeld", "Um Maluco no Pedaço" e "Eu, a Patroa e as Crianças", ele lutava contra um câncer de próstata, conforme revelado em suas redes sociais.

O artista também participou de outras séries de grande sucesso, como "Mad About You", "Everybody Loves Raymond", "Curb Your Enthusiasm", "7th Heaven", "Brooklyn Bridge", e "L.A. Law".

VEJA MAIS

No obituário, Kasten foi lembrado como "um comediante hilário, um cara charmoso e um excelente homem de família que alcançou a fama durante o boom da comédia na cidade de Nova York na década de 1980."

Segundo informações do TMZ, cerimônias fúnebres estão sendo organizadas em Nova York e Los Angeles para homenagear sua vida e legado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)