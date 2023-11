Diagnosticado com câncer, Carlos Villagrán, o Quico de 'Chaves', tranquiliza os fãs

O comediante Carlos Villagrán, 79 anos, famoso por interpretar o personagem Quico, do seriado Chaves, disse que foi diagnosticado com câncer de próstata e que precisou passar por uma cirurgia. A informação foi dada em entrevista à revista People espanhola.

Segundo Carlos, ele acabou de se submeter a uma cirurgia de próstata e nada mais. "Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte, eu sei. Mas tenho medo. Pela teoria de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso", declara.

Nas redes sociais, Villagrán tranquilizou os fãs: "Não se preocupem nem se assustem, isso aconteceu há algum tempo e eu nunca anunciei. Estou bem de saúde, trabalhando e, graças a Deus, passo bem." Vanessa Villagrán, filha do comediante, em agosto deste ano, admitiu que foi diagnosticada com câncer de mama e que já tinha iniciado o tratamento contra a doença.

Nas redes sociais, Vanessa posta diversos momentos em família com o pai. Carlos é casado com Rebeca Palacios. Do primeiro casamento, com Sylvia Salinas, ele tem quatro filhos: Sylvia, Samantha, Edson e Paulo. Do segundo matrimônio, com Graciela Rivera, nasceram outros dois filhos: Gustavo e Vanessa.