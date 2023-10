Hotel do "Chaves" em Acapulco é destruído por furacão

O hotel Emporio Acapulco, famoso no imaginário das crianças nas décadas de 80 e 90, ficou destruído pelo furacão que atingiu a cidade na última quarta-feira (25), com ventos de 265 km/h. O hotel serviu como cenário de um dos episódios mais emblemáticos do seriado mexicano "Chaves".

Nas redes sociais, hóspedes compartilharam imagens da situação do hotel por dentro, local onde um dia esteveram todos os personagens do programa mexicano, como Chaves, Chiquinha, Kiko e Seu Madruga.



“Amigos, nós estamos bem, mas devo aceitar que por um milagre. Está tudo destruído”, escreveu o hóspede Raymundo Ceja, em seu perfil pessoal.



Na sexta-feira (27) o hotel Emporio Acapulco emitiu um comunicado atualizando sobre a situação.



“Diante dos acontecimentos causados ​​pela passagem do Furacão Otis, queremos comunicar que no Hotel Emporio Acapulco todos os nossos hóspedes e colaboradores estão bem, disponibilizamos um espaço seguro e a atenção possível para garantir o bem-estar de todas as pessoas em nossas instalações”, disse o comunicado.



“Durante esses dias, seguimos rigorosamente os protocolos de desastres naturais estabelecidos pela Proteção Civil. Isto também nos permitiu começar rapidamente a avaliar os possíveis impactos que o furacão tem deixado”.



“Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para restaurar as nossas instalações e para que em breve possamos voltar a prestar os nossos serviços com o amor e a qualidade que sempre nos caracterizou. A nossa prioridade é garantir a segurança e o conforto de todos os nossos hóspedes, colaboradores e visitantes”, finalizou o comunicado.



