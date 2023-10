Furacão Otis atinge Acapulco, no México, com ventos de até 270 km/h; vídeo

Na manhã desta quarta-feira (25), o furacão Otis atingiu a região de Acapulco, no México, causando impactos devastadores. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ventos fortes, casas alagadas e destruídas e hotéis tomados pela água. Devido ao fenômeno climático, o governo do estado de Guerrero, onde fica Acapulco, decretou alerta máximo. As aulas foram suspensas e também houve o adiamento da apresentação de um relatório anual de gestão, para focar nos trabalhos de prevenção ao Furacão.

A costa oeste do México foi atingida pelo Otis no fim da terça-feira (24) com ventos de até 270 km/h e fortes chuvas. Em apenas 12 horas, ele saiu de tempestade tropical para um furacão de categoria 5 (nível máximo na escala Saffir-Simpson). Ao tocar o solo de Acapulco, regrediu para a categoria 4, mas ainda tem intensidade para causar impactos devastadores.

Nas próximas horas, a previsão é de que ocorram ventos "extremamente destrutivos" e fortes tempestades, ocasionando inundações e deslizamentos de terra. A população foi orientada a procurar locais seguros, como abrigos espalhados pela cidade, e se afastar de rios, córregos e barrancos.

Ainda não há informações sobre mortos e feridos.

Conforme alerta do Serviço Meteorológico Nacional (SMN), há risco de chuvas intensas em sete estados do México.