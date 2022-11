Furacão Nicole chega na Flórida e fecha aeroportos e parques; veja o vídeo

Nesta quinta-feira (10), o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o furacão Nicole chegou à costa Leste da Flórida, na Região Sul da praia de Vero. A intensidade do furacão, que atingiu ventos de 120 quilômetros por hora, preocupa autoridades, que decretaram o fechamento de aeroportos e de parques temáticos da região. O Furacão Nicole também atingiu a Ilha de West Palm Beach.

VEJA MAIS

Especialistas esperam tornados e alagamentos no estado e temem que o furacão provoque erosão em uma série de praias locais. O fenômeno deve chegar até a Georgia ainda nesta quinta e nos estados da Carolina do Sul e Carolina do Norte na sexta-feira (11).

Desde o início do verão, a Flórida vem sendo atingida por uma série de tempestades e furacões, que já deixaram centenas de mortos e desabrigados. Muitos desses fenômenos, principalmente os fora de época, são associados por ambientalistas às mudanças climáticas. O mais recente deles, o furacão Ian, passou pelo estado há pouco mais de um mês, deixando um cenário de destruição e mortes.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).