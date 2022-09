Furacão Ian cai para tempestade tropical após deixar rastro de destruição na Flórida

O furacão Ian, que empatou com o furacão Charley, de 2004, como a tempestade mais forte a atingir Flórida, segundo o meteorologista da CNN Brandon Miller, perdeu força após deixar um rastro de destruição na região. Nesta quinta-feira, ele caiu de categoria 1 para tempestade tropical, mas ainda deve produzir ventos fortes, chuvas fortes e tempestades em partes da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul e Norte, aponta o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. As informações são da CNN Brasil.

O furacão Ian, que empatou com o furacão Charley, de 2004, como a tempestade mais forte a atingir Flórida, segundo o meteorologista da CNN Brandon Miller, perdeu força após deixar um rastro de destruição na região. Nesta quinta-feira, ele caiu de categoria 1 para tempestade tropical, mas ainda deve produzir ventos fortes, chuvas fortes e tempestades em partes da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul e Norte, aponta o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. As informações são da CNN Brasil.

Ao chegar oficialmente à terra firme, nesta quarta-feira, pela costa sudoeste da Flórida, por volta das 16h05 pelo horário de Brasília, o furacão tinha ventos próximos a 241 km/h — uma tempestade de categoria 4. O fenômeno caiu para categoria 3, com ventos máximos sustentados de 201 km/h. Por volta de 23h de Brasília, chegou a categoria 2 com ventos máximos de 168 km/h.

Agora, a tempestade tem ventos máximos sustentados de 100 km/h, e se encontra a cerca de 55 km a sudoeste de Cabo Canaveral.

A passagem do furacão deixou mais de 2,4 milhões de pessoas estão sem energia na Flórida. Além disso, todos os voos pelo Aeroporto Internacional de Jacksonville foram cancelados e o terminais de embarque foram fechados devido às restrições pelo tempo.

Jacksonville se juntou ao Aeroporto Internacional de Orlando e ao Aeroporto Internacional de Tampa, que também suspenderam os voos.

Em um hospital em Port Charlotte, na Flórida, o telhado de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi arrancado pela tempestade. “Infelizmente, hoje tivemos cerca de 160 pacientes internos e nosso telhado estourou, parte do telhado acima da UTI. Então, é claro, tivemos chuvas torrenciais que desceram pelas escadas, que depois seguiram para outros andares”, explicou Birgit Bodine, especialista em medicina interna da instalação.