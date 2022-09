Jornalista enfrenta vento e chuva do Furacão Ian e é atingido por árvore; vídeo

Um jornalista foi atingido por uma árvore, durante transmissão ao vivo, no canal The Weather Channel. O repórter falava sobre os estragos e a força do Furacão Ian que atingiu o estado da Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (28). Jim Cantore tentava escapar da chuva e dos ventos fortes quando foi atingido nas pernas pela planta.

Pelas imagens é possível ver a força que Jim luta para escapar da tempestade. Logo após o ocorrido, o âncora do jornal pediu que a equipe deixasse o local. “Jim, venha para dentro, venha para dentro”, convocou o jornalista. “Vamos conversar tendo alguma cobertura. Isso aí é demais”.

No vídeo é possível ver que o cinegrafista limpa a lente da câmera, várias vezes, ao perder a visibilidadeno local. O furacão Ian já provocou vendavais, inundações e ondas no estado.

Assista ao vídeo:

A região de Fort Myers Beach segue sendo a mais atingida. O tempo virou rapidamente no local, como é possível perceber nestas duas sequências:

Antes de chegar aos EUA, o fenômeno atingiu o oeste de Cuba e deixou, ao menos, dois mortos.