Furacão Ian pode chegar na Disney; atrações em Orlando estão fechadas até quinta (29/09)

A passagem do Furacão Ian pelo continente americano tem deixado autoridades em alerta. Com a ameaça na cidade de Orlando, nos Estados Unidos (EUA), a sede da Disney teve que cancelar as atrações até esta quinta-feira (29). Os aeroportos de Orlando também decidiram suspender as atividades, o que levou ao cancelamento de voos.

O Furacão chegou com ventos de até 241 km/h na Flórida e segue na catégoria 4, no total de 5, na escala Saffir-Simpson, segundo informação do Centro Nacional de Furacões (NHC, em inglês) dos Estados Unidos. O tornado passou por Cuba, a cerca de 25 quilômetros ao sul da cidade de Pinar Del Rio, e deixou mais de 850 mil cubanos sem energia e duas pessoas mortas.

Além de Disney e Universal, outros parques temáticos e centros de entretenimento da região, como SeaWorld e Legoland, fecharão as portas. Vários resorts do complexo Disney também terão atividades externas e áreas de lazer interditadas. As empresas criaram regras para reembolso dos ingressos comprados.

Veja quais atrações em Orlando vão estar fechados por causa do Furacão Ian: