Furacão Ian: companhias aéreas brasileiras cancelam voos para Orlando

As três companhias aéreas brasileiras - Latam, Gol e Azul - cancelaram os voos para Orlando devido a aproximação do furacão Ian da Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (28), para onde segue com uma tempestade de categoria 4. O fenômeno já atingiu a parte oeste de Cuba, com ventos a 205 km/h, nesta terça-feira (27).

Veja o que diz cada empresa sobre os cancelamentos:

Gol

A Gol informou aos passageiros que cancelou os voos de Brasília para Orlando dos dias 28 e 29 de setembro. A empresa ainda alertou que os clientes não devem se dirigir ao aeroporto, pois a entrada será proibida pela polícia norte-americana.

"Clientes com voo marcado para o dia 28 de setembro foram automaticamente transferidos para 1º de outubro. Os do dia 29 de setembro foram alocados para o dia 2 de outubro", diz o comunicado.

O voo do dia 1º de outubro sairá de Brasília às 12h30. Já o voo extra de retorno, no mesmo dia, decola de Orlando às 20h30. O voo do dia 2 de outubro segue as mesmas orientações.

"Clientes que decidirem pela alteração de seus voos reprogramados para os dias 1º e 2 de outubro poderão entrar em contato com os canais oficiais da GOL para remarcação ou cancelamento, que seguirão as regras da legislação em vigor", informou a companhia.

Latam

A Latam informou que os voos para Orlando e Miami nos dias 27, 28 e 29 podem ser afetados por cancelamentos ou atrasos. "O voo LA8126 (São Paulo/Guarulhos - Orlando), que estava marcado para esta terça-feira (27), foi adiantado. O voo LA8127 (Orlando - São Paulo/Guarulhos) previsto para esta quarta-feira (28) foi cancelado", comunicou a empresa.

Segundo a Latam, os passageiros podem optar por alterar a data de passagem sem multa e sem diferença tarifária, ou alterar a rota sem multa e com diferença de tarifa.

Azul

A Azul cancelou os voos AD8706 (Viracopos-Orlando) e AD8707 (Orlando-Viracopos) previstos para os dias 28 e 29 de setembro. A companhia ressaltou que está prestando assistência aos clientes e que eles serão reacomodados em outros voos da empresa, além de flexibilizar suas regras de alteração de data.

"Para os clientes que tiverem seus voos cancelados, a Azul está flexibilizando suas regras e permitindo alteração da data da viagem, com mesma origem e destino, sem cobrança de taxas".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)