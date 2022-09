Furacão Ian: mais de 10% da produção de petróleo do Golfo do México está paralisada

Parte da produção de petróleo no Golfo do México precisou ser paralisada, nesta terça-feira (27), por conta do Furacão Ian, que atingiu Cuba e segue em direção à Flórida, nos Estados Unidos (EUA). Foi necessária a evacuação de 12 plataformas, o equivalente a 11% da produção atual de petróleo e 8,56% da produção de gás natural. A informação foi repassada pela Agência de Segurança e Fiscalização Ambiental (BSEE, na sigla em inglês).

A evacuação dessas plataformas de petróleo é um processo comum em casos de fenômeno natural. O furacão atingiu o estágio 3 e pode chegar até 4 na madrugada desta quarta-feira (28). Isso representa ventos com velocidades de até 209 km/h e ondas de até 3,6 metros.

Avanço do Furação Ian

Com o avanço do furacão, o presidente Joe Biden fez o apelo à população das áreas de risco para atender os pedidos das autoridades, em situação de evacuação. “As previsões podem mudar, mas por enquanto os especialistas dizem que este pode ser um furacão muito grave, com risco de vida e um impacto devastador”, afirmou Biden em coletiva.

A trajetória projetada do furacão Ian mudou e deve afastar um pouco a tempestade da Baía de Tampa e atingir áreas mais ao sul da região, como as comunidades costeiras de Sarasota e Cape Coral. São esperados níveis históricos de maré de tempestade nessas áreas.

No sudeste da Flórida, incluindo Miami, o alerta é de tempestade tropical, podendo haver queda de energia por até uma semana.