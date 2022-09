Furacão Ian: fenômeno causa destruição, enchente e 1 milhão de cubanos estão sem energia

Um furacão atingiu parte oeste de Cuba, nesta terça-feira (27), com ventos de 205 km/h. A região mais atingida foi sul da cidade de Pinar Del Rio. O fenômeno foi confirmado pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, em inglês). A energia precisou ser cortada para evitar acidentes e quase 1 milhão de cubanos seguem sem energia e sem água potável.

Vídeos divulgados pelas redes sociais mostram o estrago do Furação Ian. Casas destelhadas, enchentes e ventos fortes. Parte dos cubados estão com escassez de alimentos e combustível. De acordo com a mídia nacional, cerca de 40 mil pessoas precisaram ser retiradas das áreas costeiras mais próximas do nível do mar.

O furacão atinge o país em um momento de grave crise econômica. Antes mesmo desta terça, os apagões já haviam se tornado constantes em várias regiões.

De acordo com o órgão meteorológico americano, é esperado que o Ian ganhe força ao longo desta semana e atinja a categoria 4 à medida que segue em direção à Flórida (EUA).

