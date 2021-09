Fachada de hotel em Acapulco, eternizado no seriado Chaves, é destruída por terremoto

A fachada do hotel eternizado nos episódios de férias de Chaves, no balneário de Acapulco, foi destruída após o terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter, na última terça-feira (7), no México. As informações são da Revista Quem.

O Emporio virou atração turística no local graças às gravações da atração mexicana e era muito visitado pelos fãs do seriado. Os donos ainda conversavam a famosa piscina, cenário principal das filmagens, com uma ilha no meio.

Foi na entrada da hospedaria gravada a cena mais icônica do seriado, aquela em que o personagem de Roberto Gómez Bolaños fica preso na porta giratória.