Terremoto de magnitude 7 atinge o México na noite desta terça (07)

Um terremoto de magnitude 7, atingiu o México na noite desta terça-feira (7/9). O epicentro foi a cerca de 18 quilômetros do centro de Acapulco (a 375 km da capital), na costa do Pacífico. As informações são do Portal Folha de São Paulo.

O Serviço Geológico dos EUA emitiu alerta de tsunami. O tremor provou danos em vários prédios de Acapulco e moradores saíram às ruas. O terremoto também foi sentido na Cidade do México, capital do país.

A prefeitura da cidade afirmou não ter recebido relatos de danos graves. Não há, até a publicação da reportagem, relatos de mortos e feridos.

No bairro Roma Sur da Cidade do México, as luzes se apagaram e os moradores assustados correram para fora, alguns vestindo pouco mais do que pijamas, disse uma testemunha da Reuters. Moradores correram juntos na chuva, segurando crianças pequenas ou animais de estimação, preocupados demais para voltar para suas casas no escuro.

“Foi terrível. Realmente me lembra do terremoto de 1985 toda vez que algo assim acontece”, contou Yesmin Rizk, um morador do Roma Sur de 70 anos.

O USGS informou que o terremoto, medido inicialmente com uma magnitude de 7,4, foi muito raso, apenas 7,8 milhas (12,5 km) abaixo da superfície, o que teria amplificado o efeito de agitação.