Furacão nos Estados Unidos: Flórida declara situação de emergência com chegada de tempestade

Com a temporada de furacões em pleno vigor no Atlântico Norte, a região da Flórida decretou, nesta segunda-feira (28), situação de emergência em resposta à tempestade tropical Idália, que está avançando pelo Golfo do México e ganhando força. A informação veio por meio do governador Roni de Santis por meio da imprensa.

A população está em alerta para os riscos e já se preparou para a temporada de furacões e tornados. Idália deve chegar como um furacão de categoria três, com ventos que podem atingir velocidades superiores a 200 quilômetros por hora, nesta terça-feira (29).

Simulação da trajetória do furacão

Embora seja necessário prever soluções para a área de impacto, os meteorologistas destacam o perigo da combinação entre a tempestade intensa e a maré. Na cidade de São Petersburgo, por exemplo, no oeste do estado, as autoridades municipais forneceram sacos de areia aos moradores para que construíssem barreiras de contenção contra a água.

Neste ano, as temperaturas da água no Golfo do México e no Oceano Atlântico, especialmente ao longo da costa da Flórida, estão acima da média. A água mais quente serve como um impulso para os furacões, intensificando a força.

Furacão no Caribe

No Caribe, o furacão Franklin atingiu a categoria 4 e se aproxima das Ilhas Bermudas. Na semana anterior, o Franklin, ainda classificado como uma tempestade tropical, causou danos significativos na República Dominicana.

Com ventos que podem ultrapassar 230 quilômetros por hora, o Franklin já percorreu um registro como o furacão mais potente registrado nesta temporada no Oceano Atlântico.