Furacão Norma chega ao México na categoria 2; vídeo

O furacão Norma alcançou o sul da península mexicana da Baixa Califórnia, com menos força, mas provocando tempestades e grandes ondas, neste sábado (21). A tempestade chegou na categoria 2, na escala Saffir-Simpson. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN), o furacão “teve impacto às 17h GMT ao sul do povoado de Todos Santos, no município de La Paz”, situado a 85 km de Cabo San Lucas.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

Funcionários de hotéis recomendaram aos turistas que permanecessem resguardados nas instalações até novas informações oficiais. Autoridades locais informaram que havia cerca de 60 mil turistas nos balneários da região, a maioria estrangeiros.

Por volta das 18h, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) reportou que os ventos máximos sustentados do furacão haviam diminuído para cerca de 140 km/h, reduzindo o fenômeno para a categoria 1.

“Ele deve se mover na direção da costa oeste do México na noite deste domingo e avançar para o interior do território mexicano como tempestade tropical na madrugada de segunda-feira”, acrescentou o NHC.

Na semana passada, a passagem do furacão Lidia, que alcançou a categoria 4, deixou dois mortos nos estados ocidentais de Jalisco e Nayarit.