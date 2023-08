Furacão Idalia: mais de 280 mil pessoas ficam sem energia elétrica e aulas são canceladas na Flórida

O furacão Idalia, com ventos de mais de 200 km/h, atingiu a Flórida (EUA) nesta quarta-feira (30) e causou estragos em diversas áreas do estado. Além da destruição, mais de 280 mil pessoas estão sem energia elétrica e as escolas e universidades suspenderam as aulas até que a situação normalize.

Segundo o PowerOutage.us, site que rastreia quedas de energia nos Estados Unidos, até o momento exatamente 281.317 residências da Flórida estão sem luz. Nos registros, a plataforma mostra que a região de Big Bend é a mais afetada, seguida por Taylor e Lafayette, todas com interrupção acima de 65%.

A passagem do fenômeno impactou diretamente no ensino de escolas e universidades. Isso porque diversas instituições suspenderam as aulas até que as autoridades atualizem quanto ao risco do Idalia.

A Universidade da Flórida Central (UFC), o Valencia College, as escolas de Marion, Seminole, Lago e Sumter não funcionaram nesta quarta, sem data certa definida para o retorno.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)