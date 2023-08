Furacão Idalia: Flórida terá uma das maiores tempestades nesta quarta-feira (30)

Com a aproximação do furacão Idalia à costa da Flórida, nos Estados Unidos, traz preocupações para milhões de pessoas na região. A previsão é que o furacão atinja a região costeira na manhã de quarta-feira (30), trazendo ventos com velocidades de cerca de 200 quilômetros por hora. Medidas preventivas já estão sendo tomadas em várias localidades, incluindo a evacuação de residências em algumas áreas.

As previsões indicam que o furacão Idalia pode atingir a categoria 3 na escala Saffir-Simpson, que possui cinco níveis de intensidade. Se isso se concretizar, o fenômeno será classificado como um furacão de grande porte, sendo um dos maiores da história da Flórida. Outro perigo é a elevação do mar, com ondas que podem chegar a 3 metros de altura, gerando inundações em diversas áreas.

As autoridades estão trabalhando para evacuar os moradores da região. Ao menos 23 condados emitiram ordens de evacuação, sendo que em 12 deles a evacuação é obrigatória, especialmente para as áreas costeiras e propensas a inundações. Vários abrigos já foram abertos para receber os residentes que precisam se deslocar.

Mesmo os moradores que não receberam ordens de evacuação sentirão os impactos do fenômeno. A suspensão de serviços essenciais e cortes de energia estão previstos. Algumas escolas distritais cancelaram as aulas desde segunda-feira. As operações no Aeroporto Nacional foram interrompidas.

Diante da situação, o governador da Flórida, Ron deSantis, decretou estado de emergência em 46 condados. Cerca de 5.500 soldados foram mobilizados, e equipes das companhias de energia estão prontas para restaurar o fornecimento elétrico. Estados como Geórgia e Carolina do Sul também estão sob alerta de tempestade.