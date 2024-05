Homem contrai bactéria após infecção no dente e quase perde o olho

Um paciente quase perdeu a visão em um dos olhos após contrair uma infecção em uma cirurgia para retirar um dente. A bactéria, que se desenvolveu rapidamente e se tornou um abcesso na gengiva, se espalhou pelo rosto do paciente até chegar no olho.

Após a infecção, o homem, identificado como Terry, retornou ao dentista e foi direcionado para o pronto-socorro, onde os médicos examinaram o inchaço e o encaminharam para a cirurgia para retirada do pus no rosto do paciente.

“As infecções dentárias podem ser muito perigosas. Se se espalharem para a cavidade ocular, o paciente poderá perder a visão. Além disso, ele pode ficar com uma desfiguração significativa”, afirmou o cirurgião maxilofacial Shadi Basyuni, responsável pelo caso, em entrevista veiculada no programa The Face Doctors, da Discovery+.

Antes da operação, o oftalmologista Cornelius Rene, do Hospital Addenbrooke, em Cambridge, destacou a gravidade da situação de Terry. “Se esperarmos mais tempo, ele poderá rapidamente entrar em falência de múltiplos órgãos, de modo que a infecção afetará seus pulmões e rins. Esse quadro tem uma taxa de mortalidade bastante alta”, explicou.

O especialista conseguiu retirar o pus do rosto do paciente para aliviar a tensão no olho, e ressaltou que a prioridade não era a estética. A eliminação da infecção de forma rápida era crucial para que ela não se espalhasse para a corrente sanguínea.

Dois meses após a cirurgia, o rosto do homem teve uma recuperação tão boa, que nem parecia o mesmo de oito semanas atrás. “Foi muito mais sério do que eu pensava, me fez perceber que tive sorte. Tenho sorte de ainda estar aqui, de verdade. Tudo por uma dor de dente! Você não percebe a sorte que tem por viver a vida normalmente até que algo assim aconteça. Realmente faz você valorizar o que tem”, refletiu Terry.