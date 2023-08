'Vila do Chaves' volta aos palcos de Belém cheio de gírias paraense

Nesta sexta-feira (11) e sábado (12), a partir das 19h, será apresentada a “Vila do Chaves”, no Teatro do Sesi. A adaptação de uma das séries de TV mais querida do público, mostra os personagens queridos da famosa vila dividindo o palco.

Na trama, histórias já conhecidas do público com uma leve adaptação de piadas paraenses. Em meio a tantas confusões, uma carta inesperada chega à vila trazendo uma notícia especial para todos.

“O personagem mais desafiador do espetáculo poderia ser o Chaves, mas ele não pode fingir muito daquela criança ingênua, e não é sobre o personagem, é da criança em si, mantendo a ingenuidade e inocência. Então trazer personagens que são atores adultos interpretando crianças, é o desafio, e isso ocorria na série, e eu pelo menos acreditava muito que eram crianças. A dificuldade maior é dirigir as ‘crianças’, que são os personagens infantis, como Pópis, Quico, Chiquinha, Chaves e Godinez porque é difícil manter essa ingenuidade”, pontua Lígia Côelho, a diretora do espetáculo.

Além disso, ela também interpreta a dona Florinda.

Lígia explica que a história são costuras de episódios já conhecidos do público e que passeia por momentos icônicos e emocionantes da série como a famosa cena do Festival da Boa Vizinhança e a sala de aula do Professor Girafales.

Esse é o quinto ano que a “Vila do Chaves” é apresentada.

“Com esse espetáculo eu tento trazer o máximo de referências da série, dos detalhes mais importantes, daqueles que mexem bastante com o sentimento e lembranças porque o ‘Chaves’ tem episódios que pedem momentos de reflexões. Além disso, tem situações que ficam registradas na nossa memória, por exemplo quando o Chaves aparece na vila pela primeira vez”, relembra.

A influenciadora digital Samara Castro, que interpreta a vizinha Glória, conta como está sendo a sua participação nesse processo. “Quando eu soube da peça pela primeira vez, fiz questão de assistir. Fiquei encantada com a forma nostálgica que a peça é narrada. Quando recebi o convite para fazer essa participação, fiquei nervosa, mas aceitei o desafio de estar nesse meio mágico que é o mundo do Chaves, apesar de que preciso manter o controle para não rir, principalmente dos meus colegas de cena que interpretam a dona Clotilde e o seu Madruga, que formam aquele trio que todos já conhecem”, contou.

“Vila do Chaves” destaca a importância da acessibilidade, por isso na sessão do espetáculo de sábado (12), terá a presença de intérpretes de libras (Língua Brasileira de Sinais). “O grupo Caixa de Teatro sabe que ainda não é costume as produções investirem nesse tipo de trabalho. Porém, como sempre estamos dispostos a proporcionar o melhor para nosso público, levar essa acessibilidade nas peças teatrais, por meio de tradução em Libras, é de extrema importância para garantir cultura a todos”, destacou Lídia.

Agende-se

Espetáculo: A Vila do Chaves

Data: 11 e 12 de agosto de 2023

Hora: 19Hh

Local: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso, 2540)