Vendas para ‘Branca de Neve – o Musical’ e ‘Encontro com as Princesas’ estão liberadas

Hoje (15), abrem as vendas para espetáculo ‘Branca de Neve – o Musical’. A adaptação da clássica história da menina que precisou se esconder na casa dos sete anões, será contada nos dias 04 e 05 de novembro, no Hangar.

Com muita magia, a história de amor, amizade e um pouco de maldade, será contada por Vanessa Ruiz e Gabriel Vicente, que viverá mais um príncipe preto entre os vários interpretados em produções, ao lado de Vanessa, como ‘Cinderella’ e ‘A Bela Adormecida’.

A história de Branca de Neve é inspirada em um antigo conto de fadas, eternizado pelos Irmãos Grimm no século 19.

‘Branca de Neve – o Musical’ já encantou quase 300 mil espectadores, depois de viajar em turnê pela Argentina, Chile e Peru. Com diálogos e músicas em português, a produção conta com efeitos especiais, 4D e leds de altíssima definição. A montagem tem recursos de gelo seco, levitações, ilusionismo e equipamentos que fazem a plateia ter a sensação de fazer parte do espetáculo. São 50 profissionais envolvidos em mais de 180 figurinos, 35 trocas de cenários, 28 toneladas de equipamentos, pirotecnia e efeitos visuais deslumbrantes.

O espetáculo mostra a história da princesa de nobre coração adorada por todas as criaturas do reino, mas não pela rainha má, que não se conforma com a beleza de Branca de neve. Depois que o espelho mágico declara ser a jovem a mais bela daquele lugar, a invejosa madrasta planeja se livrar da enteada para sempre. Branca de Neve foge pela floresta até encontrar uma casinha e, ao entrar, descobre que lá moravam sete anões.

Com o objetivo de envenenar e matar Branca de Neve, a jovem contará com a ajuda dos seus amigos e do príncipe Florian. Os cabelos castanhos e capa vermelha, são marcas do personagem, que ao longo dos anos se destaca pela postura amorosa.

Para quem gosta da Branca de Neve e de todas as princesas que tem as histórias contadas ao longos dos anos, tanto na literatura quanto no cinema, poderá passar um dia especial com elas.

Branca de Neve, Sininho, Tiana, Cinderella, Bela, dentre outras, estarão no ‘Encontro com as Princesas’, que vai proporcionar um momento mágico entre o público. As vendas iniciaram hoje (15), será um ‘meet greet’, para que cada pessoa faça a sua imersão no mundo mágico das princesas.

O segredo do ‘Encontro com as Princesas’ é que as próprias princesas estarão lado a lado com o público. O evento será dia 05 de novembro no Hangar.

Agende-se

- Branca de Neve - o Musical

Datas: 04 e 05 de novembro

Local: Hangar

- Encontro com as Princesas

Data: 05 de novembro

Local: Hangar