Paraense Wendell Bendelack estreia espetáculo em São Paulo

O paraense Wendell Bendelack estreia hoje, 16, a versão brasileira de 'Something Rotten', de William Shakespeare. 'Alguma Coisa Podre' será encenada às 20h, no Teatro Porto, em São Paulo.

O espetáculo é assinada por Claudio Botelho e conta com direção artística e texto adaptado de Gustavo Barchilon. Além de Wendell, o elenco conta com: Marcos Veras, George Sauma, Leo Bahia, e participação especial de Laila Garin. A produção é da Touché Entretenimento, dirigida por Renata Borges, e da Barho Produções, dirigida por Thiago Hofman.

A temporada segue até 6 de agosto, com sessões sextas às 20h; sábados às 16h e 20h; domingos às 15h e 19h.

"'Alguma Coisa Podre' está sendo uma das melhores experiências da minha vida teatral. É uma homenagem e ao mesmo tempo uma sátira ao gênero musical”, disse o paraense. Além desse projeto, Wendell ainda é roterista da próxima novela global, o remake de 'Elas por Elas'.

Em 'Alguma Coisa Podre' ele interpreta Nostradamus, sobrinho da destemida e feminista Bea, esposa de Nick. Ele prevê que o público vai adorar peças escritas por Nick e os irmãos Rêgo Soutto e Nigel, em que a história é apresentada por meio de canções, além de muita dança, o até então desconhecido musical.

O trio de irmãos são autores de peças teatrais, mas precisa lidar com a concorrência desleal de Shakespeare, já que ele é um astro e o público só quer saber de suas criações. Sem dinheiro, mas muitas contas a pagar, eles estão tentando escrever uma peça que os deixe mais famosos que o rival Shakespeare. No entanto, vivem um grave bloqueio criativo. Por isso Nick resolve consultar um vidente para saber qual será o maior sucesso dos palcos no futuro.

"Sim, Nostradamus previu: o musical Something Rotten vai ser um enorme sucesso no Brasil! E, por isso, adquiri os direitos logo depois de assistir à montagem na Broadway. Eu estava aguardando o momento certo para realizá-lo quando Gustavo e Thiago me propuseram sociedade nesta produção. Shakespeare é genial, universal e atemporal, o mundo todo sabe. Os personagens criados pelo Bardo são uma prova de fogo para atores e profissionais de teatro, e subvertê-lo não é tarefa fácil. Mas, nesse imenso país, montagens canônicas sempre conviveram com versões cômicas, sátiras no teatro, cinema, programas de televisão, e agora na internet, numa relação dialógica extremamente saudável, tanto para artistas como para o público. 'Alguma Coisa Podre' é a cara do Brasil. Um país que sabe rir de si mesmo, que faz piada dos seus ídolos mais queridos, sem que isso seja algo depreciativo, pelo contrário. Aqui o riso é libertador. Crítico sim, mas também uma prova de amor", afirma Renata.

Por conta de toda essa competição com esse artista imortal que os personagens de 'Alguma Coisa Podre', Nick e Nigel, criaram o primeiro musical da história do teatro. Essa é a premissa de 'Something Rotten', de Karey Kirkpatrick e John O'Farrell com músicas de Karey e Wayne Korkpatrick. O espetáculo estreou na Broadway em 2015 e já recebeu mais de 10 indicações ao Tony Awards, o Oscar do teatro americano.