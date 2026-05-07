Andressa Urach surge de máscara após novo procedimento no rosto: 'Vou voltar a ter 23 anos'

A influencer e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach publicou um vídeo, nesta quinta-feira (7), para informar aos seus seguidores que realizou um novo procedimento estético no rosto e nas orelhas. Ao surgir com uma máscara branca cobrindo o rosto, a influenciadora revelou ainda que o valor para a cirurgia custou cerca de R$ 100 mil, o que fez, segundo ela, com que reformulasse sua face para “voltar a ter os seus 23 anos de idade”.

“Estou passando aqui para falar para vocês que tá tudo bem. Minha cirurgia deu tudo certo, estou ainda em fase de recuperação. Estou usando dreno também. Tá tudo bem, tá? Eu vou começar a postar para vocês um pouquinho de como foi a cirurgia para vocês”, revelou Urach.

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Como foi realizada a cirurgia de Andressa Urach?

De acordo com Andressa, a cirurgia complexa foi realizada no último fim de semana e, mesmo passados alguns dias do procedimento estético, ela ainda estava sentindo enjoo. Além de alterar o formato dos olhos e reduzir o tamanho das orelhas, a influenciadora também iniciou a remoção de um antigo preenchimento labial, porque disse que estava completamente insatisfeita com o resultado das operações anteriores.

“Ele reposiciona os músculos onde esses músculos estavam há 15 anos atrás. Então, eu vou voltar a ter 23 anos. Estou fazendo um rosto novo, né? É quase a nova Michael Jackson brasileira, só que eu vou ficar bonita”, explicou Andressa Urach em entrevista ao canal Splash.

Reação dos fãs da criadora de conteúdo +18

Após ter publicado o vídeo nas mídias sociais, os seguidores de Andressa Urach reagiram com humor e preocupação ao novo procedimento da criadora de conteúdo adulto. "Mamis, te amo, mas você não tem um pingo de juízo", disse uma pessoa. "Pronta para viver 'Adonai' no filme de A Viagem", brincou outra pessoa. "Em um dia ela quebra um carro, no outro está cirurgiada", escreveu uma terceira seguidora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)