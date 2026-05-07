Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Andressa Urach surge de máscara após novo procedimento no rosto: 'Vou voltar a ter 23 anos'

Mesmo com a máscara, foi possível observar alguns hematomas ao redor dos olhos e do pescoço da influenciadora

Victoria Rodrigues
fonte

A influenciadora já passou por diversos procedimentos no rosto e corpo. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A influencer e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach publicou um vídeo, nesta quinta-feira (7), para informar aos seus seguidores que realizou um novo procedimento estético no rosto e nas orelhas. Ao surgir com uma máscara branca cobrindo o rosto, a influenciadora revelou ainda que o valor para a cirurgia custou cerca de R$ 100 mil, o que fez, segundo ela, com que reformulasse sua face para “voltar a ter os seus 23 anos de idade”.

“Estou passando aqui para falar para vocês que tá tudo bem. Minha cirurgia deu tudo certo, estou ainda em fase de recuperação. Estou usando dreno também. Tá tudo bem, tá? Eu vou começar a postar para vocês um pouquinho de como foi a cirurgia para vocês”, revelou Urach.

VEJA MAIS

image Andressa Urach diz que famoso foi 'pior que Neymar' na cama; saiba quem
Influenciadora relembra encontros com celebridades e afirma ter se decepcionado

image Andressa Urach diz que Virginia Fonseca é sua 'versão conservadora'
Influenciadora afirmou nas redes sociais que vê semelhanças de estilo entre ela e Virginia Fonseca

image Andressa Urach participa de ritual de iniciação na Quimbanda: 'Estou em paz'
Influenciadora passou por cerimônia ligada à Pomba Gira e descreveu experiência como intensa

Como foi realizada a cirurgia de Andressa Urach?

De acordo com Andressa, a cirurgia complexa foi realizada no último fim de semana e, mesmo passados alguns dias do procedimento estético, ela ainda estava sentindo enjoo. Além de alterar o formato dos olhos e reduzir o tamanho das orelhas, a influenciadora também iniciou a remoção de um antigo preenchimento labial, porque disse que estava completamente insatisfeita com o resultado das operações anteriores.

“Ele reposiciona os músculos onde esses músculos estavam há 15 anos atrás. Então, eu vou voltar a ter 23 anos. Estou fazendo um rosto novo, né? É quase a nova Michael Jackson brasileira, só que eu vou ficar bonita”, explicou Andressa Urach em entrevista ao canal Splash.

Reação dos fãs da criadora de conteúdo +18

Após ter publicado o vídeo nas mídias sociais, os seguidores de Andressa Urach reagiram com humor e preocupação ao novo procedimento da criadora de conteúdo adulto. "Mamis, te amo, mas você não tem um pingo de juízo", disse uma pessoa. "Pronta para viver 'Adonai' no filme de A Viagem", brincou outra pessoa. "Em um dia ela quebra um carro, no outro está cirurgiada", escreveu uma terceira seguidora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

andressa urach

máscara

procedimento

rosto

orelhas
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda