Andressa Urach diz que Virginia Fonseca é sua 'versão conservadora'

A influenciadora Andressa Urach afirmou que enxerga Virginia Fonseca como uma "versão mais conservadora" de si mesma. A declaração foi feita na última quinta-feira (16), por meio das redes sociais.

Na publicação, Andressa comparou fotos suas com registros recentes de Virginia durante viagem a Paris e questionou seguidores sobre semelhanças no estilo.

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“É muita hipocrisia você não concordar comigo que a Virginia é a nova Andressa Urach, versão um pouco mais conservadora”, disse.

Durante o vídeo, Andressa destacou elementos visuais para sustentar a comparação. Ela mencionou roupas, cabelo e produções usadas por ambas. "Quem é que mais é mais extravagante? Eu ou VirgInia? Ou depende a visão?", continuou.

A influenciadora também citou imagens feitas próximas à Torre Eiffel, sugerindo que Virginia teria adotado um estilo mais ousado.

“Quem usa botas brancas, saia curta, cabelo bem loiro?”, questionou.

Em tom irônico, afirmou que não vê problema em referências entre influenciadores, destacando que também se inspira em outras pessoas. “Eu amo copiar as pessoas, então por que não podem me copiar?”, disse.