Ator pornô grava conteúdo adulto com o irmão e filmagem termina em acidente: 'Não tive culpa'

O criador de conteúdo adulto Rafa Marttinz preocupou seus seguidores ao revelar que o próprio irmão, conhecido como Rokko, foi parar no hospital após sofrer um acidente enquanto os dois estavam gravando um vídeo +18 para publicar em uma plataforma online. Em uma publicação no X, o ator pornô relatou que o vídeo foi filmado em uma área de mata e que imprevistos como esse podem acontecer ao final das cenas.

"Gravamos um vídeo profissional no mato e entendo que às vezes possam ocorrer complicações após as cenas. Quero reforçar que estou prestando toda a assistência necessária ao Rokko e assumindo os custos, pois ele está sem plano de saúde. Obrigado", disse o ator Rafa Marttinz.

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"Não tive culpa"

Em seu pronunciamento oficial, o influenciador Rafa Marttinz ressaltou que o irmão Rokko é maior de idade e que ele mesmo não teve responsabilidade nenhuma com o ocorrido durante a gravação no meio da mata. "Gostaria de esclarecer que não tive culpa do acidente envolvendo o meu irmão Rokko. O Rokko é adulto, tem 18 anos, ele é responsável por suas próprias escolhas", disse o criador de conteúdo adulto.

Vídeo com Andressa Urach

Antes do irmão sofrer um acidente, o ator pornô já se envolveu em uma polêmica com Andressa Urach, por ter deixado implícito que teve relação sexual com o pai dela, Carlos Urach, durante uma gravação para uma plataforma +18. Em entrevista ao Novapo Podcast, a influenciadora negou que houve relação entre os dois e disse ainda que o pai, que também havia sido internado após a gravação, ficou surpreso com o caso.

"Meu pai não deu o brioco pra ele, meu pai tá doido, ele quer esganar ele. Existe um combinado, mas o Rafael fez a mídia do jeito que ele queria, então ele exagerou. Meu pai é um senhor, uma pessoa humilde, do interior, então o Rafael meio que deu uma enganada nele ali para fazer o vídeo, como se fosse um vídeo normal, sentadinho ali, deu a entender, algo sugestivo, e não avisou o meu pai", revelou Urach em outubro de 2025.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)