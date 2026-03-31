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Dubladora de 'Dragon Ball Z' cria perfil em plataforma de conteúdo adulto: 'Musa dos virjão'

Dona da voz da personagem Bulma, Tânia Gaidarji, de 62 anos, disse que foi tudo planejado devido à sua imagem, que é vinculada à animação

Victoria Rodrigues
fonte

Tânia Gaidarji dubla a personagem Bulma em Dragon Ball Z. (Foto: Reprodução/ Instagram | Pìnterest)

A dubladora Tânia Gaidarji, de 62 anos, que é conhecida por fazer a voz brasileira da personagem Bulma em "Dragon Ball Z", surpreendeu os seus seguidores após anunciar que criou perfis nas plataformas de conteúdo adulto Privacy e OnlyFans. Mas, ao contrário do que as empresas +18 oferecem de forma online, a profissional não publica fotos e vídeos íntimos. Mesmo assim, foi o perfil mais procurado no Privacy nas últimas 24h.

"Pode parecer do nada, mas estou há dois anos me preparando e estudando como funcionam as plataformas, os riscos de vazarem meu conteúdo, minha imagem pública, questões familiares... Foi tudo muito bem planejado e pensado", explicou Tânia Gaidarji no Facebook.

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A "musa dos virjão"

Com o slogan "A véia é safada, mas não fica pelada", a dubladora se autointitula como a "musa dos virjão" devido ela receber com uma certa frequência comentários sem noção, o que a faz rir diversas vezes. "Talvez por dublar a Bulma, recebo muitas mensagens sem noção da 'Virjolândia'. Se eu me incomodo? Não! Eu adoro e transformo em conteúdo para vocês rirem comigo", disse Tânia Gaidarji.

Quem é Tânia Gaidarji?

Apesar de ser dona de um dos perfis mais acessados das plataformas +18, ganhando até de criadoras mais famosas, como MC Mirella, Luiza Ambiel e Juliana Bonde, Tânia é dubladora profissional com 40 anos de carreira. E, além de Bulma, ela também fez outros papéis, como, por exemplo: a voz brasileira de Lily em "O Diário da Princesa"; Cher em "As Patricinhas de Beverly Hills" e Emily em "O Diabo Veste Prada".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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