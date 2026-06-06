Xand Avião celebra relação histórica com o público paraense em show no Parárraiá 2026

O cantor Xand Avião é um dos grandes destaques do Parárraiá neste sábado (6), no estacionamento do Mangueirão com entrada gratuita. O Comandante mantém uma relação histórica de forte sintonia com o público paraense e marca presença no festival desde a sua histórica primeira edição.

“Eu já me sinto em casa aí, com certeza! Belém sempre me recebeu com um carinho enorme, é uma relação verdadeira que eu tenho de muitos anos. O público paraense é de outro mundo, não deixa ninguém cantar parado, vibra e dança do começo ao fim. Voltar para o Parárraiá e agora com o show do ‘Meu São João’, revivendo meus maiores sucessos, é muito especial porque a galera tem uma energia única, entrega tudo, e isso acaba contagiando a gente lá em cima do palco”, disse.

A apresentação, como citada por ele, traz a turnê que reúne os maiores sucessos de sua trajetória, desde os tempos de Aviões do Forró até a carreira solo. O projeto traz canções que marcaram a memória afetiva dos fãs, como “Galera da Rodinha”, “Meu Carro Virou Hotel”, “Quero Você”, “Tô Bebendo Pinga” e “Fazer Beber”.

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“A galera pode se preparar que o Comandante tá chegando com tudo! Estamos trabalhando a todo vapor no meu novo projeto, o DVD "Meu São João", que é o meu xodó agora. Eu resolvi abrir as minhas "gavetas" e trazer de volta os grandes clássicos do Aviões do Forró, sucessos da minha carreira solo e também algumas inéditas muito boas. Tem parcerias incríveis que gravei com o Nattan e a Talita Mel e para o próximo semestre estou preparando um álbum só com música inédita para vocês, então o que não vai faltar nesse ano é música boa, nostalgia e muito forró”, conta Xand.

O artista conta que a fórmula para se manter no topo em um mercado musical está no equilíbrio perfeito entre a inovação constante e o respeito às suas raízes. Mesmo diante da velocidade avassaladora do streaming, o cantor consegue se reinventar lançando projetos dinâmicos e colaborações com a nova geração, sem jamais abrir mão dos elementos tradicionais que definem a essência do forró.

“O mercado tá muito rápido, mas o segredo é pensar na carreira para durar, estruturando tudo com visão empresarial sem deixar o artista perder quem ele é. A essência do forró sempre foi o palco, e isso faz parte da nossa raiz. Eu aposto muito em colaborações que levam o nosso som para novos públicos, mas sempre respeitando a nossa história. É por isso que no projeto 'Meu São João', por exemplo, eu faço questão de misturar as músicas inéditas com os clássicos do Aviões que o povo ama cantar junto”, explica o Comandante.

Para Xand, a passagem pelo Pará reforça a forte irmandade musical entre as regiões, que compartilham a mesma energia contagiante feita para dançar e celebrar a vida. Ele destaca que os ritmos locais possuem uma conexão profunda por nascerem da festa popular e do calor do povo.

“Eu sempre costumo dizer que o Norte e o Nordeste são irmãos na música. A gente compartilha essa mesma batida quente, essa música feita pra dançar, pra reunir pessoas e celebrar a vida. O tecnobrega, o brega e o nosso forró têm tudo a ver, porque tudo isso nasce do povo, da rua, da festa popular. Belém tem uma força musical enorme e eu fico feliz demais de ver essa cultura linda e a música do norte conquistando o Brasil inteiro, porque essa troca fortalece demais a nossa música”, finaliza Xand.

Agende-se

Data: sábado, 06

Horário: a partir das 18h

Local: estacionamento do estádio Mangueirão – Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém