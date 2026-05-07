Em uma grande festa realizada no centro histórico de Belém, o Parárraiá – O São João da Amazônia teve a sua terceira edição lançada nesta quinta-feira (07). O evento, apresentado pela paraense Dina Carmona e por João Silva, filho do apresentador Faustão, reuniu autoridades locais, influenciadores e convidados para uma tarde de spoilers.

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Com apoio do Governo do Pará e realização da Show Bis e Roma Eventos, o Parárraiá chega à sua terceira edição com novidades. Para 2026, serão dois fins de semana de eventos, com quatro dias de festas ao todo. O Parárraiá será dia 05, 06, 12 e 13 de junho, no estacionamento do estádio Mangueirão.

Parárraiá 2026 anuncia quatro dias de festa no Mangueirão; confira as novidades da edição (Cristino Martins / O Liberal) (Cristino Martins / O Liberal) (Cristino Martins / O Liberal) (Cristino Martins / O Liberal)

"A gente faz a festa, mas o retorno para Belém é o que realmente gratifica. O Parárraiá movimenta o turismo local, lotando hotéis e atraindo gente de fora para conhecer nossa cultura. Além disso, geramos milhares de empregos diretos e indiretos, desde a montagem do palco até o pequeno empreendedor que vende seu lanche no espaço do evento ou o que faz o transporte do público através de aplicativo", explica Calilo Kzam, dono da Show Bis.

A governadora Hana Ghassan destacou o potencial do estado para receber grandes eventos culturais e afirmou que o povo paraense tem tradição em realizar festas de grande porte.

Ela ressaltou ainda que o festival é uma iniciativa privada, mas conta com apoio logístico e institucional do Governo do Pará. “Já mostramos que sabemos como fazer grandes eventos e estamos ansiosos para que toda a população possa curtir essa programação de forma gratuita”, disse.

Atrações nacionais inédias

A programação do primeiro fim de semana, no dia 5 de junho, se apresenta Henrique & Juliano, que estreia no evento. Além dele, sobem ao palco Lipe Lucena, Mari Fernandez e Gigioboy.

Tocando pela primeira vez em carreira solo no festival, o DJ paraense destacou a importância de representar ritmos populares do Pará dentro de um dos maiores eventos juninos do país.

“Para mim, é motivo de honra estar na programação do maior São João da Amazônia e poder representar a nossa cultura, o nosso brega, o nosso 'melo' da saudade”, afirmou.

Gigioboy adiantou que pretende aproveitar o festival para gravar um novo projeto audiovisual. “Com certeza vai ser um show dedicado para esse evento, totalmente com a temática junina e com a nossa cultura bem forte”, disse.

No dia 6 de junho, o evento recebe Xand Avião, Zé Vaqueiro, Léo Foguete e Nirah.

O segundo fim de semana reúne gêneros variados. No dia 12 de junho, o cronograma inclui Alok, Jonas Esticado, Patrick Costa e Manu Bahtidão. O encerramento ocorre no dia 13 de junho com apresentações de Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão e Thiago Costa. A grade de atrações, que integra calypso e quadrilhas paraenses, possui entrada franca e é destinada a diferentes faixas etárias.

Para a alegria do público, também foi anunciou durante o lançamento do evento que o último dia da programação contará com transmissão ao vivo no Mangueirão da partida entre Seleção Brasileira de Futebol e Seleção Marroquina de Futebol pela Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, às 19h.

Para esta edição, a expectativa da organização é que aumente ainda mais o número de participantes; nos dois últimos anos, foram mais de 900 mil pessoas assistindo às atrações.

Apresentação especial

O apresentador João Silva, filho de Faustão, participou do lançamento ao lado da influenciadora paraense Dina Carmona, conduzindo a apresentação oficial.

Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, ele contou que sempre teve vontade de conhecer a capital paraense por ouvir referências positivas sobre o estado dentro de casa.

“Eu sempre tive muita vontade de conhecer Belém, muito pelo que meu pai sempre me falou. Eu acho que é bem explícito o orgulho paraense e o quanto as pessoas levam isso para o arredor do Brasil”, afirmou.

O apresentador também comentou sobre a experiência de participar de um evento voltado à valorização da cultura amazônica. Para ele, estar presente no lançamento do festival representa uma oportunidade de vivenciar mais de perto essa conexão cultural do povo paraense. “Poder estar aqui vivenciando e fazendo parte de um povo que celebra tanto a sua própria cultura dá muito orgulho”, disse.

Line up:

Dia 05/06: Henrique & Juliano, Mari Fernandez, Gigioboy e Lipe Lucena

Dia 06/06: Xand Avião, Zé Vaqueiro, Léo Foguete e Nirah

Dia 12/06: Alok, Jonas Esticado, Patrick Costa e Manu Batidão

Dia 13/06: Wesley Safadão, Leonardo, Thiago Costa e Viviane Batidão