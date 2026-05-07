Parárraiá 2026 divulga datas da terceira edição em Belém; confira

As datas da terceira edição do Parárraiá – O São João da Amazônia foram divulgadas nesta quinta-feira (7), durante o coquetel de lançamento realizado no centro histórico de Belém. O evento reuniu autoridades, influenciadores e convidados especiais para a apresentação das novidades da programação de 2026.

Com apoio do Governo do Pará e realização da Show Bis e Roma Eventos, o festival terá dois fins de semana de programação. As festas serão realizadas nos dias 5, 6, 12 e 13 de junho, no estacionamento do Estádio Mangueirão.