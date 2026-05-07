Confira os artistas confirmados no Parárraiá 2026 no Mangueirão

O Parárraiá – O São João da Amazônia divulgou a programação oficial da edição de 2026 durante evento realizado nesta quinta-feira (7), no centro histórico de Belém. Neste ano, o festival terá quatro dias de shows gratuitos no estacionamento do Estádio Mangueirão, nos dias 5, 6, 12 e 13 de junho.

A abertura da programação, no dia 5 de junho, contará com shows de Henrique & Juliano, Mari Fernandez, Gigioboy e Lipe Lucena. Já no dia 6, sobem ao palco Xand Avião, Zé Vaqueiro, Léo Foguete e Nirah.

O segundo fim de semana começa no dia 12 de junho, com apresentações de Alok, Jonas Esticado, Patrick Costa e Manu Bahtidão. O encerramento, no dia 13, terá shows de Wesley Safadão, Leonardo, Thiago Costa e Viviane Batidão